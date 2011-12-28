更正:〔中国经济〕消费拉动作用不强,扩消费重在提高收入和改善预期--发改委

(删除原文第二段"中国经济未来或将更加依赖于消费的增长"等内容,因并非张平引语)

路透北京12月28日电---中国国家发展和改革委员会主任张平周三表示,制约经济发展方式转变的深层次问题还未得到根本解决,消费对经济的拉动作用还不强,而扩大消费重在提高收入和改善预期.

中国广播网援引张平讲话称,"由於居民收入占国民收入的比重偏低,加上消费预期和消费环境还需进一步改善,使得居民消费潜力没有得到更好的释放,特别是农村居民和城市低收入者消费能力不强,制约了消费的进一步扩大."

此前数据显示,中国11月社会消费品零售总额同比增17.3%,高於路透调查中值16.9%.分析师认为11月消费回升暗示内需稳健,经济"硬着陆"尚无虞.[ID:nCN1273804]

张平还指出,在三次产业中,一产不稳、二产不强、三产不足的问题还比较突出。

他称,中央财政对"三农"(农村、农业、农民)的投入在前两年大幅增加的基础上,今年将首次超过一万亿元人民币.坚持在加强农业基础、提升制造业水平、扩大服务业规模上下功夫,推动三次产业在更高水平上协调发展.

他并称,城乡收入差距较大的局面尚未根本扭转,区域发展的相对差距有所缩小,但绝对差距仍在扩大.欠发达地区和资源枯竭型地区发展面临诸多困难.

而且,基本公共服务供给不足、不平衡的矛盾仍十分突出,中西部地区公共服务与东部地区有较大差距,农村居民享受到的公共服务远落後于城镇居民.

关於三农问题,国务院总理温家宝上日已在中央农村工作会议上强调,推进集体土地徵收制度改革,关键在於保障农民的土地财产权,分配好土地非农化和城镇化产生的增值收益,有必要、也有条件大幅度提高农民在土地增值收益中的分配比例.(完)