〔欧洲金融〕ECB管委魏德曼反对购买更多公债--杂志

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林12月28日电---欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼称,他反对ECB增加债券购买,并表示,ECB上周向商业银行提供约0.5万亿欧元长期资金的举动是异乎寻常但又是必要的.
"为负债政府融资完全不是央行的职责."魏德曼在接受Stern周刊采访时说,他同时重申,反对ECB在对抗欧债危机上扮演更多角色.
"我们不能因为现在处在困难时期就违背规定."
魏德曼还表示,ECB本月向银行提供大规模三年期资金的操作是非同寻常之举,但不意味着是在为政府融资.
"它的作用是保持贷款资金向实体经济的流动."他表示.
ECB上周向欧元区银行提供4,890亿欧元贷款,以改善其财务状况,使银行尽量不通过贷款刹车来因应危机.[ID:nCN1300918](完)
--编译 隋芬;审校 程琳
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