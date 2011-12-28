(重温稿)《综述》人民币未被美国列入操纵之列,汇率初显市场化为中国赢得金融外交

* 美国财政部报告未认定中国操纵汇率

* 报告关注人民币在中国汇市连续"跌停"

* 中国央行以市场赢得金融外交

* 从战略大局出发人民币仍会继续升值

记者 毕晓雯

路透香港12月28日电---在人民币汇率经历"跌停"风波并重拾强势之际,美国财政部终於发布了拖延已久的汇率报告,其并未将人民币汇率列入"被操纵"之列.显然,这次能成功堵住美国责备之口的,是中国外汇市场及离岸市场完全由买卖双方力量决定的人民币汇率走势.

而中国央行未随市场波动而坚定地将中间价维持在高位,不仅显示中国高层认可人民币汇率稳步升值有利於中国经济转型的战略发展,也令中国未通过任何嘴仗便赢得这场金融外交的胜利.

"这是中国央行金融外交的胜利,"光大银行资金部首席经济学家盛宏清博士称,"当然,稳步升值也符合中国经济转型的战略根基."

美国财政部最新发布的2011年上半年度的"国际经济与汇率政策"报告中,并关注了连续"跌停"的人民币汇率.其表示,欧债危机令人民币升值放缓担忧加重的情况下,企业开始调整人民币头寸,导致人民币汇率连续数日跌至每日交易区间的下限,中国央行外汇储备的增长将会因此在今年第四季度显着放缓.

"欧元区的危机增加了全球避险情绪,新兴市场的资本流入在下降甚至是反向流出.在这种环境下,市场对中国政府将继续允许人民币升值的预期也大幅下降,"美国财政部在报告中称.

但这仍未动摇美国政府推动人民币加速升值的决心.其报告在长达五页的针对中国的内容中,仍坚持强调人民币必须升值.

该份报告还在附注栏里以有限笔墨提及人民币跨境贸易结算,指出正是出於对人民币升值预期的减弱,离岸人民币市场的存款以及跨境贸易以人民币结算的规模都出现下滑,同样也减少了中国外汇市场上对人民币的需求.

此次"汇率报告"本应於10月15日公布,但被美国财政部一直推迟至今.报告内容总计30页,而中国部分占据六分之一.

而就在报告的拖延期内,自11月末起的约半个月内,中国外汇交易中心人民币兑美元即期绝大多数交易日内触及交易区间下限,直至12月16日情况方明显改观.当日人民币兑美元大幅收涨,盘中汇价并刷新2005年汇改来高点纪录.之後汇价重现逐步走强之势,中间价亦於昨日起在时隔近两个月後再创汇改来新高.[CNY/CN-FRX-PMF]

美国财政部报告称,自去年6月中国二次汇改以来,人民币/美元升值已超过7.5%,鉴於中国国内通胀水平高於美国,经调整後,实际同期人民币/美元的升值幅度则达12%;而自2005年汇改来至今的升幅则接近40%.

**稳步升值符合中国的战略**

报告的顺利发布及提及中国汇市的人民币汇率屡次触及交易区间下限,并未改变美国呼吁人民币仍需升值的观念.

"人民币该不该升值,应该是从中国的战略出发.而非是基於市场的需求、政冶压力的需求、企业生存的需求,"盛宏清表示,"从国家发展战略考虑,人民币还是应该稳步升值."

他表示,依靠中低端出口产品的制造业优势,中国过去30年取得了快速发展,目前这一发展模式已到了必须进行历史转变的转折点.国家所有出台的政策都必须围绕这一战略转型服务,包括财政、货币、汇率等.

"任何政策都有利有弊.从治国者的角度考虑,人民币稳步升值是有利於中国发展战略的政策,"他称.

他总结到,一是有利於中国从制造业大国转向强国;二是有利於中国企业的对外投资;三是有利於人民币国际化;最後则是从整合全球资源的角度考虑.

美国财政部还以"刚性汇率管理的成本"为题,对中国坚持汇率稳定的弊端做了理性劝说,称这会加剧国内经济与通胀管理的压力.由於被动投放货币令货币供应加大,又不得不通过公开市场回笼,以及要求银行更高的存款准备金率.这些举动又导致货币政策实施难度加大.

报告指出,对於中国政府而言,允许国际货币基金组织(IMF)将人民币汇率被低估的结论写入有关报告,本身就是一个进步.IMF的该份报告称,按有关模型估算,人民币汇率分别被低估3%、14%、23%.

**正向均衡汇率靠拢的过程**

美国此次报告的出台,也验证中国正向均衡汇率迈进的努力.报告提及,中国经常项目顺差已从2008年占GDP的9.1%下降至2010年的5.2%;而今年前三季则进一步收缩至占GDP的3%.

不仅仅是中国外汇市场及离岸市场人民币汇率显示升值预期在减弱,更多的宏观数据也在佐证中国正向国际收支的基本平衡靠拢.

中国外管局周三公布,11月银行代客结售汇录得数据正式公布以来的首次逆差,考虑到当月中国仍为贸易顺差及外商投资继续流入,且金融机构同期的外汇存款未同步放大,显示国际资本正通过其他渠道流出中国.而这一情况有可能将在12月份继续持续.

中国国家外汇管理局周三公布,中国外汇储备主要构成来源--银行代客结售汇11月为逆差8亿美元.而同期的外贸顺差与外商直接投资的流入总数则高达233亿美元,考虑到同期金融机构外汇存款仅增加41.4亿美元,显示国际资本流出中国已成现实.

"(代客结售汇)出现逆差很正常,跟近期的汇率走势是一致的,"对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰博士称,"我认为主要原因是9月後,欧债危机令一些机构购汇平(美元)空头."

他进一步给出了三条原因:一是9月欧债危机的问题进一步暴露後,海外与国内市场相继出现美元流动性紧张的状况,这令之前持有相当数量美元空头的境内企业,通过续贷平掉空头的难度加大,故更多选择加大购汇力度;二是美元走强、人民币阶段性的贬值预期,令市场避险情绪抬头,无论是银行还是企业,均有增持美元;三是国际资本流动的影响.

尽管欧债危机仍将演进,中国资本流出可能持续,但目前仍不足为虑.

"中国有3.2万亿美元的外汇储备,就算每个月都流走200亿美元,一年也才2,400亿,中国没有什麽可担忧的,"盛宏清表示,,"而目前的流动更多是避险的需求,一旦美国经济好转的势头确立,美元还会重新走软的."

曾任中国人民银行副行长的吴晓灵日前亦表示,最近人民币汇率波动是因为大量资金回到欧美自救,公众不应对此恐慌. [ID:nCN1305702]

中国11月末外汇占款余额连续第二个月下降.中国央行已於12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降.

有关未来代客结售汇的走势判断,丁志杰指出,当前不能排除12月继续为逆差的可能性,但其是否已成趋势,仍有待观察国内外经济走势而定;不过,从当前的情况看,资本流动方向或正在悄然发生着一些变化.

盛宏清还指出,"正是通过这样不经干预的流动,才有利於市场找到汇率的均衡水平;而弹性区间的扩大,也有利於市场机制的延伸."(完)