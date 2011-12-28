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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 18:18 BJT

〔亚洲橡胶〕12月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月28日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

1月 253.0 21 253.0 5

2月 258.1 66 257.4 6

3月 262.5 86 261.7 17

4月 266.6 293 266.3 45

5月 269.5 1952 270.4 93

6月 271.6 3392 272.6 251

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 白云; 审校 程琳

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