〔中国社会〕"7.23"甬温动车事故是一起责任事故,54名责任人受罚--国务院(更新版)

(新增更多细节和背景)

* "甬温动车事故因设备设计缺陷及把关不严,且故障处置不力等

* 铁道部、通号集团等54名相关责任人受处罚

* 事故抢险中铁道部和上海铁路局存在处置不当

* 吸取教训严禁高铁抢工期以及超越批复标准提高运行速度

路透北京12月28日电---今年"7.23"甬温动车追尾事故调查报告在年底时出炉,国务院周三称这是一起因列控中心设备存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障後应急处置不力等因素造成的责任事故.

中国国务院常务会议决定,给予铁道部、通信信号集团公司、通信信号研究设计院、上海铁路局等单位54名责任人员党纪政纪处分的处理意见.对於相关责任人员是否涉嫌犯罪问题,司法机关正在依法独立开展调查.

"在事故抢险救援过程中,铁道部和上海铁路局存在处置不当、信息发布不及时、对社会关切回应不准确等问题,在社会上造成不良影响."中国政府网新闻稿称.

今年7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事件不仅引发中国对铁路建设投资安全性及速度过快的质疑,也让中国铁路相关个股及债券亦哀鸿遍野.中国随後开展了铁路安全大检查.

国务院会议强调,要深刻总结"7.23"特大事故的教训,始终把安全作为高铁发展的首要前提和保障.科学规划并严格落实高铁建设投资规模和建设工期,合理确定铁路等级、速度目标值等核心指标,严禁抢工期以及超越批复标准提高运行速度.

国务院提出,要健全高铁安全运营和管理机制.完善高铁试运行、安全评估、初期运营、国家验收的有关规定,严格验收程序,规范高铁开通条件.强化法制,抓紧修订《铁路运输安全保护条例》,制定《铁路建设条例》.完善高铁技术和装备标准体系,同时要深化铁路管理体制改革.

"我国高速铁路从无到有,在较短时间里建立起了研发、建设和运营体系.高速铁路改善了人民群众的出行条件,促进了经济发展.建设发展高铁的方向是正确的."国务院会议称.

**事故原因和责任定调**

调查报告指出,事故发生的原因是:通信信号集团公司所属通信信号研究设计院在LKD2—T1型列控中心设备研发中管理混乱,通信信号集团公司作为甬温线通信信号集成总承包商履行职责不力,致使为甬温线温州南站提供的设备存在严重设计缺陷和重大安全隐患.

铁道部在LKD2-T1型列控中心设备招投标、技术审查、上道使用等方面违规操作、把关不严,致使其上道使用.雷击导致列控中心设备和轨导电路发生故障,错误地控制信号显示,使行车处於不安全状态.

上海铁路局相关作业人员安全意识不强,在设备故障发生後,未认真正确地履行职责,故障处置工作不得力,未能起到可能避免事故发生或减轻事故损失的作用.

对相关人员的处罚中,包括铁道部原部长刘志军、原副总工程师兼运输局局长张曙光对事故发生负有主要领导责任,因涉嫌严重违纪违法问题,另案一并处理.铁道部副部长陆东福对事故发生负有重要领导责任,给予记过处分.

通信信号集团公司总经理、通信信号股份有限公司董事长马骋对事故发生负有主要领导责任,鉴於已因病去世,不再追究责任.

国务院会议决定,责成铁道部和铁道部部长盛光祖分别向国务院作出深刻检查;责成国资委对通信信号集团公司、通信信号股份有限公司及下属通信信号研究设计院依法进行整顿,重新组建通信信号研究设计院列控所.(完)