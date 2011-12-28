〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,南美天气或影响大豆产出提振市场

路透吉隆坡12月28日电---周三马来西亚棕榈油期货攀高至近五周高点,因南美乾旱天气引发对大豆产量降低的担忧,这可能会压缩豆油供应.

尽管上涨,但棕榈油价格料录得2008年以来首次年度下跌.

"短期欧债危机将从棕榈油交易商的关注点消退."吉隆坡一交易员称.

"许多人跟踪天气可能对南美大豆作物的影响,以及东南亚棕榈油的收割.伊朗问题提振原油,从而支撑棕榈油."

3月棕榈油期货<0#FCPO:>结算价上涨0.8%,至每吨3,185马币(林吉特),盘中一度上涨至3,205马币(林吉特),为11月22日以来首见.

棕榈油期货成交意外强劲,换手27,216口.

交易商还在关注马来西亚天气的变化.常规播报的数据或显示出大雨将干扰产出的迹象.(完)