〔马来西亚期市〕棕榈油期货上涨,南美天气或影响大豆产出提振市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月28日电---周三马来西亚棕榈油期货攀高至近五周高点,因南美乾旱天气引发对大豆产量降低的担忧,这可能会压缩豆油供应.
尽管上涨,但棕榈油价格料录得2008年以来首次年度下跌.
"短期欧债危机将从棕榈油交易商的关注点消退."吉隆坡一交易员称.
"许多人跟踪天气可能对南美大豆作物的影响,以及东南亚棕榈油的收割.伊朗问题提振原油,从而支撑棕榈油."
3月棕榈油期货<0#FCPO:>结算价上涨0.8%,至每吨3,185马币(林吉特),盘中一度上涨至3,205马币(林吉特),为11月22日以来首见.
棕榈油期货成交意外强劲,换手27,216口.
交易商还在关注马来西亚天气的变化.常规播报的数据或显示出大雨将干扰产出的迹象.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。