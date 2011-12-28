〔中港股市〕沪综指微涨摆脱33个月低点,恒指收跌0.6%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月28日电---中国股市周三自33个月日内低点反弹,收升0.2%,令部分分析师预计周五将会进一步上涨,并限制2011年的跌幅.
沪综指.SSEC收於2,170点,技术分析图显示处於超卖.沪综指今年累计下跌22.7%,2010年曾下跌14.3%.
尽管上海股市中断两日连跌,内地股市的疲弱仍打压香港股市.香港股市在圣诞假期後周三开盘.
恒生指数.HSI收跌0.6%至18,518.7点,中资股尤为疲弱.
恒生国企指数.HSCE表现相对落後,收跌1.5%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。