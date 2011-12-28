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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 19:05 BJT

〔中港股市〕沪综指微涨摆脱33个月低点,恒指收跌0.6%

路透12月28日电---中国股市周三自33个月日内低点反弹,收升0.2%,令部分分析师预计周五将会进一步上涨,并限制2011年的跌幅.

沪综指.SSEC收於2,170点,技术分析图显示处於超卖.沪综指今年累计下跌22.7%,2010年曾下跌14.3%.

尽管上海股市中断两日连跌,内地股市的疲弱仍打压香港股市.香港股市在圣诞假期後周三开盘.

恒生指数.HSI收跌0.6%至18,518.7点,中资股尤为疲弱.

恒生国企指数.HSCE表现相对落後,收跌1.5%.

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