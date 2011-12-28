〔东南亚股市〕成交清淡多数下跌,电讯股遭遇获利了结

路透曼谷12月28日电---周三多数东南亚股市在淡静交投中下跌,因市场人士对电讯股等近期上涨个股获利了结.

新加坡股市.FTSTI、印尼股市.JKSE和菲律宾股市.PSI连续第二日小跌.泰国股市.SETI收平,逆转早盘跌势.

马来西亚股市.KLSE收复稍早的失地,终场上涨0.2%,至逾四个月来最高水准附近.

交易商预计年底前进一步上涨希望渺茫.

Phillip Securities的分析师Teerada Charnyingyong称,"股市仍将面对的是全球经济放缓...任何上涨在没有良好成交量支撑下,涨幅都受限."

新加坡、泰国和菲律宾市场成交不到30日均值的一半.

在成交活跃的股票中,泰国电讯公司Total

Access Communication Pcl(DTAC.BK)一度下跌1.4%,该公司派发了股息.

1058GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2666.25 -7.37 -0.28 -16.42 3190.04

马来西亚 .KLSE 1504.11 3.20 +0.21 -0.97 1518.91

泰国 .SETI 1028.19 -0.19 -0.02 -0.44 1032.76

印尼 .JKSE 3769.21 -20.21 -0.53 +1.77 3703.51

菲律宾 .PSI 4336.63 -24.80 -0.57 +3.23 4201.14

越南 .VNI 350.66 2.86 +0.82 -27.65 484.66

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(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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