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亚洲 | 2011年 12月 28日 星期三 19:44 BJT

〔日本个股〕野村将成为首家获准在华从事私募股权投资业务的日本公司

路透东京12月28日电---日本野村控股(8604.T)周三称,其将成为首家被允许在华进行私募股权投资的日本金融集团,将投资於一家名为Jiu You投资管理公司旗下的一支私募股权基金.

作为日本最大的投行,野村未透露此次投资的金额.Jiu You投资管理公司总部位於上海,重点投资高科技和生物医药行业.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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