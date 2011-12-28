〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至两周低位,乙烯需求不振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月28日电---周三亚洲石脑油价格和现货跨月价差处於四日低位,受累于布兰特原油坚挺且乙烯需求表现逊色.石脑油裂解价差触及两周低位.
尽管丁二烯价格较一个月前几乎翻番,但石化厂商称仅仅如此不足以令他们提高产能利用率.
一交易员称,"单单丁二烯不能令日本和台湾的裂解厂增持,因从石脑油提炼出的大部分还是乙烯.而乙烯迟缓,表现不佳."
交易商最初期望随着日本和台湾减产,乙烯市场改善,但情况并非如此.
汽油裂解价差从近两个月高位滑落.
越南Petrolimex标购现货柴油,但并未标购汽油.
日本公开规格2月上半月石脑油价格跌3.50美元至每吨921.00美元.
2月上半月和3月上半月互换价差正价差缩窄1美元至每吨9.50美元.
2月上半月石脑油裂解价差小跌6.36美元,至每吨107.03美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 920.50/921.50 924.50 -3.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 99.99/100.09 100.42 -0.38
97号现货汽油GL97-SIN 117.41/117.51 117.90 -0.44
95号现货汽油GL95-SIN 115.66/115.76 116.15 -0.44
92号现货汽油GL92-SIN 113.45/113.55 113.80 -0.30
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.41/13.51 13.38 +0.08(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。