〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差跌至两周低位,乙烯需求不振

路透新加坡12月28日电---周三亚洲石脑油价格和现货跨月价差处於四日低位,受累于布兰特原油坚挺且乙烯需求表现逊色.石脑油裂解价差触及两周低位.

一交易员称,"单单丁二烯不能令日本和台湾的裂解厂增持,因从石脑油提炼出的大部分还是乙烯.而乙烯迟缓,表现不佳."