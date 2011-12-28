〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差持於在两个月低点附近,因缺少欧洲买需

路透新加坡12月28日电---亚洲柴油裂解价差周三徘徊在两个月低点附近,市场缺少了欧洲对低硫等级柴油的支撑,因欧洲在冬季需求增长之前已经自东方储备足够库存.

"东西方套利窗口已经关闭了约一个月,"一名交易员表示.

斯里兰卡和越南出现部分买需,但市场仍表现迟滞,因大多数买家在年末度假之前已经完成采购.

"越南开始购买现货柴油,但目前数额还不太大,"另一名交易员表示.

Petrolimex计划从新加坡或台湾求购1月上半月装运的5万吨柴油,含硫量为0.05%和0.25%等级,授标在周三进行.目前结果还不清楚.

日本方面,官方数据显示11月原油总销售量跌至26个月低点,不过交易员称,这可能是由於该国地震後的全面重建还没有开始.

1月柴油裂解价差跌0.13美元,每桶较迪拜原油高16.82美元,为10月19日以来最低.当时触及16.40美元.

1月航煤裂解价差跌0.33美元,至每桶16.57美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.44 121.46 121.45 121.44 0.01 0.01

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.55 122.57 122.56 122.39 0.17 0.14

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.66 123.68 123.67 123.49 0.18 0.15

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.56 124.58 124.57 124.39 0.18 0.14

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.25 122.05 0.20 0.16

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.68 121.43 0.25 0.21 (完)