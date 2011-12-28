〔国际油市〕亚洲燃料油市场走坚,即期跨月价差跳升1美元

路透新加坡12月28日电---亚洲燃料油市场周三走坚,即期跨月价差在亚洲收盘後跳升1美元.再过三天1月点价月份将开始.

2月/3月和4月/5月合约遇到浓厚的兴趣,每个合约的成交量均在逾10万吨.

1月/2月和2月/3月跨月价差最初小升,不过升幅被限制在每吨0.50美元,分别收报13.38美元和9.00美元.到1030GMT时又分别报14.50美元和10.00美元.

现货价差也随着上涨,在实货交易窗口有两笔交易以更高的升水水平成交.

尽管预计未来将有大量供给,1月预计有400万吨西方套利船货流入,但市场仍受到支撑.1月裂解价差持稳於每吨贴水3.58美元.

日本对燃料油,主要是低硫级别燃料油的需求保持在良好的水平.

1月燃料油裂解价差走阔0.02美元至贴水3.58美元,2月燃料油裂解价差走若0.03美元,每桶较迪拜原油贴水4.84美元.

180-cst燃料油小升1.70美元至每吨671.70美元;380-cst品级燃料油上涨3.35美元至664.00美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 671.50 671.90 671.70 670.00 1.70 0.25

现货380CST燃料油 FO380-SIN 663.75 664.25 664.00 660.65 3.35 0.51

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 683.00 685.00 684.00 681.00 3.00 0.44

380CST船用燃料油升水 19.25 20.75 20.00 20.35 -0.35

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF11.20 11.70 11.45 11.25 0.20 1.78

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF14.10 14.50 14.30 13.30 1.00 7.52 (完)