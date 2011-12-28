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市场报道 | 2011年 12月 28日 星期三 22:22 BJT

〔表格〕瑞士12月KOF领先指标降至0.35,11月修正後为0.34

路透苏黎世12月28日电---瑞士智库KOF周三公布,瑞士12月KOF领先指标为0.01.瑞士11月KOF领先指标修正後为0.34.

主要数据:(括号内数据为前值)

2011年12月 2011年11月 2010年12月

0.01 0.34 (0.35)* 2.13

该指标用於预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完)

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--编译 王洋;审校 利棣儿

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