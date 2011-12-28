〔表格〕瑞士12月KOF领先指标降至0.35,11月修正後为0.34

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世12月28日电---瑞士智库KOF周三公布,瑞士12月KOF领先指标为0.01.瑞士11月KOF领先指标修正後为0.34.
主要数据:(括号内数据为前值)
2011年12月 2011年11月 2010年12月
0.01 0.34 (0.35)* 2.13
该指标用於预测瑞士经济未来约六个月内的表现.(完)
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--编译 王洋;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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