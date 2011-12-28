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市场报道 | 2011年 12月 28日 星期三 22:46 BJT

〔美国股市〕开盘基本持稳,料标普500指数将在关键水准上下游走

路透纽约12月28日电---美国股市周三开盘基本持稳,标普500指数可能连续第二日在200日移动均线这一关键水准上下游走.

道琼工业指数.DJI升5.83点,或0.05%,报12,297.18点.标准普尔500指数.SPX涨0.41点,或0.03%,报1,265.84点.Nasdaq综合股价指数.IXIC微跌0.29点,或0.01%,报2,624.9点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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