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市场报道 | 2011年 12月 28日 星期三 23:23 BJT

〔美国热股〕美国上诉法院将审议美国银行85亿美元抵押贷款债务和解纠纷

路透12月28日电---美国上诉法院将在60天内就美国银行(BAC.N)85亿美元抵押贷款债务和解协议是否应被送回纽约州法院批准作出裁决.

周三盘中,美国银行下跌2.01%,报5.37美元.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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