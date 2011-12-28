〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,在交投清淡中有大量卖单

* 英镑兑美元下跌1%,至一周低位

* 交易商称在清淡交投中有大量英镑卖单

* 欧元兑英镑也上涨,但欧元仍然脆弱

路透伦敦12月28日电---英镑兑美元周三下跌至一周最低,交易商称清淡交投中的大量卖单全面压低英镑.

英镑兑美元GBP=D4下跌1%,至1.5492美元,此为12月19日来最低,交易商说市场流动性低放大英镑走势.他们也指出美国企业有月底美元买需.

"英镑的走势仅受英镑卖盘交易推动.鉴於交投清淡,较之平日市况,任何月底或年底交易对汇价造成更大的影响,"Moneycorp高级交易员Alex Lawson说.

英镑兑欧元也触及一周低位,欧元兑英镑EURGBP=D4升0.4%,至0.8376英镑,脱离周三日低0.8302英镑,此为1月中来最低.

交易商说,欧元升至0.8360英镑上方触动止损单後,欧元扩大升幅.不过市场仍然认为,一旦欧债危机忧虑加剧,欧元将回软,且投资人在意大利周四标售公债前持谨慎态度.

周三意大利标售短期公债得到强劲需求,借贷成本减半,欧元仅轻微受益.周四意大利标售85亿欧元较长期公债预料将面临更严竣的考验.

分析师和交易商说,如果意大利标售成绩令人失望及投资者愈发担心意大利财政的可持续性,欧元兑英镑可能再次测试上周低位.

短期而言,一些交易商预计英镑兑欧元在约0.8330英镑之上将很难大幅扩大升势,0.8330英镑等同英镑兑欧元GBPEUR=的1.20欧元水平,此水准将吸引英国进口商对欧元的买需.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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