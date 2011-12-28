〔欧元债市〕意大利10年期公债收益率重返7%之上,关注周四公债标售

* 意大利10年期公债收益率重返7%之上,德债走高

* 意大利短期公债受到国内强劲需求支撑

* 周四的三年期和10年期公债标售将带来更加严峻的考验

路透伦敦12月28日电---意大利10年期政府公债收益率(殖利率)周三重返7%之上,周四举行的85亿欧元公债标售或将在市况清淡中遇到挑战.

意大利标售90亿欧元六个月期国库券的收益率为3.25%,仅为11月所及欧元问世以来高位的一半,分析师称此次标售结果可能表明,意大利国内投资者愿意支持周四的三年期和10年期公债标售.

意大利公债今日早盘走高,之後回吐大多数涨幅.交易商称,许多投资者今年已结账,市场成交量为正常约十分一.

"明日公债标售将是主要事件......成交量稀少可能引发一些问题,"一名交易商称.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB微升至7.05%,稍早曾降至6.794%低位.两年期公债收益率IT2YT=TWEB仍低於昨日收位,报5.14%.

7%的公债收益率是一个重要的心理关口,因这是其他欧元区政府被迫寻求援助的分水岭.如果收益率进一步上升,那麽投资者可能变得愈发不安.

部分市场人士曾希望,上周银行从欧洲央行借得的近5,000亿欧元贷款中,能有部分资金被再投资到意大利和西班牙公债,但事实上其中的大部分资金被重新存入央行.

"围绕意大利公债标售的不确定性依然很高,因为数家欧系银行强调大规模削减其对意大利和西班牙债券的曝险,"瑞典北欧斯安银行(SEB)策略师发表报告称.

"因此,对即将举行的公债标售,意大利以外地区的银行看来不太可能有多大兴趣."

德债期货FGBLc1日内上涨26个跳动点,报138.24.1530GMT前,仅成交逾10万口合约,而12月稍早成交量接近100万口.

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB下降1.8个基点,报1.905%.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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