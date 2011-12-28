〔英国债市〕英债上扬,周四意大利公债标售前市场持谨慎态度

路透伦敦12月28日电---英债周三上扬,走势基本与德债一致,周四意大利标售公债前市场情绪谨慎.假日季期间市场交投清淡.

在没有重要英国经济数据公布的情况下,日内意大利标售短期公债吸引了投资者的注意力.

意大利售出90亿欧元六个月国库券,收益率为3.25%--恰是11月时触及欧元问世以来收益率高位的一半.该国亦售出17亿欧元的24个月零息债券,收益率为4.85%,低於上个月的7.8%.

"情况不错,"RBC Capital Markets分析师Sam Hill在谈及意大利公债标售时说."(市场)人气颇为正面."

3月英债期货FLGH2上涨25个跳动点,报116.51,表现与可比德债期货一致.英债日内多数时间处於窄幅波动,成交量只占常规水平的一小部分.

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌2.5个基点,报2.013%,距离上周五触及的纪录低位1.997%不远,当时因数据暗示英国经济可能陷入衰退.

Hill表示,投资者周四关注的主要事件将会是意大利标售85亿欧元的较长期公债,包括三年期和10年期公债.分析师称这将是市场人气的更严竣考验.

意大利10年期指标公债收益率IT10YT=TWEB日内小升,报7.05%,稍早曾一度跌至6.794%低位.两年期公债IT2YT=TWEB报5.14%,低於上日收盘水准.

7%是重要的心理水平位,因借贷成本升至该水准扶助迫使被卷入债务危机的其他欧元区国家寻求救助.若收益率进一步上扬,投资者可能会越发感到担忧,特别临近大量债券回赎到期.

周四公布的德国通胀和美国失业率数据,将为英债投资者提供一些有关全球经济体质状况的指引.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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