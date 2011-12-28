〔欧洲股市〕在清淡交投中收低,汽车股下跌

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.7%

* 市况清淡,交投振荡

* 汽车股下挫3%,因了结获利

路透伦敦12月28日电---欧洲股市周三在清淡交投中收跌,跟随美股跌势,汽车股跌幅最大,因投资者在近期上涨後锁定获利.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.7%,收报983.32点,该指数上周上扬3.5%.成交量为其90日均值不足40%.

意大利公债标售得到良好成绩後,FTSEurofirst 300指数在午盘上涨,但在下午逆转涨势,因美股开低,标普500指数.SPX跌穿200日移动均线.

"由於市场交投淡静,很小的成交量就能使走势发生逆转,"Daniel Stewart的交易商James Sheehan表示,"目前市场支撑甚少,因所有的买家都在度假."

交易商称,在如此清淡的交投中,投资者不愿建立头寸,且仍担忧欧债危机缺乏可预见性.

欧元区STOXX波动性指数.V2TX攀升7%,凸现上述担忧.

汽车股.SXAP跌幅最大,下挫3%,此前五个交易日累计上升6.8%.德国戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马汽车(BMWG.DE)分别下挫3.9%和3.6%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.1%,报5,507.40点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫2.01%,报5,771.27点,法国CAC-40指数.FCHI回落1.03%,报3,071.08点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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