〔欧洲股市〕在清淡交投中收低,汽车股下跌

欧洲股市：受疲弱的企业季报打压收低，利洁时因并购消息上扬
路透米兰/伦敦2月2日 - 欧洲股市周四下滑，受丹麦制药商诺和诺德和德意志银行令人失望的业绩打压，但消息指英国利洁时(Reckitt Benckiser)洽商收购美国同业美赞臣，带动利洁时大涨。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.7%
* 市况清淡,交投振荡
* 汽车股下挫3%,因了结获利
路透伦敦12月28日电---欧洲股市周三在清淡交投中收跌,跟随美股跌势,汽车股跌幅最大,因投资者在近期上涨後锁定获利.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.7%,收报983.32点,该指数上周上扬3.5%.成交量为其90日均值不足40%.
意大利公债标售得到良好成绩後,FTSEurofirst 300指数在午盘上涨,但在下午逆转涨势,因美股开低,标普500指数.SPX跌穿200日移动均线.
"由於市场交投淡静,很小的成交量就能使走势发生逆转,"Daniel Stewart的交易商James Sheehan表示,"目前市场支撑甚少,因所有的买家都在度假."
交易商称,在如此清淡的交投中,投资者不愿建立头寸,且仍担忧欧债危机缺乏可预见性.
欧元区STOXX波动性指数.V2TX攀升7%,凸现上述担忧.
汽车股.SXAP跌幅最大,下挫3%,此前五个交易日累计上升6.8%.德国戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马汽车(BMWG.DE)分别下挫3.9%和3.6%.
英国富时100指数.FTSE收跌0.1%,报5,507.40点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫2.01%,报5,771.27点,法国CAC-40指数.FCHI回落1.03%,报3,071.08点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透米兰/伦敦2月2日 - 欧洲股市周四下滑，受丹麦制药商诺和诺德和德意志银行令人失望的业绩打压，但消息指英国利洁时(Reckitt Benckiser)洽商收购美国同业美赞臣，带动利洁时大涨。
路透米兰/伦敦2月1日 - 欧洲股市周三终结了三连跌走势上涨，受矿业股和工业股上涨提振，此前企业发布稳固业绩，且中国和欧洲公布的数据强劲。
路透米兰1月31日 - 欧洲股市周二降至一周低位，1月月线小跌，因投资者更加现实地看待美国总统特朗普的政策，尽管稳健的欧元区经济数据提振区内股市前景。