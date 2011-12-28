〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,受南美作物或因乾旱天气减产忧虑提振

路透12月28日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,因阿根廷和巴西南部的乾旱炎热天气可能令作物产量减少.

"巴西未来一到五天湿度将有所增加,但今日天气变化确实不大.东北部降雨过多,而南部降雨过少.阿根廷依然乾旱,气温超过90华氏度,而且继续保持这一趋势,"MDA EarthSat Weather的Don Keeney称.

阿根廷是仅次于美国的,全球第二大玉米出口国,巴西是全球第四大玉米生产国,而其大多数产量都供国内消费.

Michael Cordonnier等作物专家都开始下调其对南美作物产量的预估,并已表示,如果这种乾旱天气未能迅速缓解,那麽可能需要进一步下调预估.

Commodity Weather Group(CWG)称,未来10天阿根廷玉米单产将继续下降.CWG还称,预计阿根廷未来11-15天的湿度将有所增加,但对此预期的信心很低.

3月玉米合约周二突破50日移动均线切入位每蒲式耳6.27-1/2美元处的阻力位,而且仍交投于该位之上,此水准现为重要支撑.九日相对强弱指标为77,处於超买区域.

CBOT-3月玉米合约CH2收涨9-1/4美分,报每蒲式耳6.42-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为186,995口.(完)