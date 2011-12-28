〔芝加哥期市〕大豆期货收低,结束八天连涨

路透12月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低,结束八天连涨,交易商说因有一些了结获利.

原油价格下跌也增加大豆的压力.豆油期货周三也下跌,但豆粕价格上升,因榨压步伐放缓.

担忧南美干热天气将抑制该区大豆收成规模,这忧虑限制大豆的跌幅.大豆在周三盘中短暂上涨.

根据美国农业部(USDA)提供的数据,巴西是全球第二大大豆出产国,预料在当前的2011-12收获年度将超前美国,成为全球最大的大豆出口国.

天气预报者Somar周二称,巴西最南的大豆种植州--Rio Grande do Sul未来两周将有小量降雨.阿根廷大豆种植区天气仍然干燥.

包括Michael Cordonnier在内的谷物专家开始降低其对南美谷物产量的预估,且表示如果干燥天气不及早得到缓解,可能有需要进一步降低预估.

Commodity Weather Group称,未来10天阿根廷玉米单产将继续下降,预计未来11-15天湿度将有所增加,但对这一预测的信心不大.

CBOT-1月大豆合约SF2收跌1-1/2美分,报每蒲式耳11.98-1/4美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收跌0.06美分,至每磅51.78美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1收涨2.4美元,报每短吨310.1美元.

今日CBOT大豆预估成交量为216,715口,豆油为83,425口,豆粕为61,186口.

以下为CBOT农产品期货在2012GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 642.50 9.25 1.5% 2.1%

CBOT大豆Sc1 1198.25 -1.50 -0.1% -14.0%

CBOT豆粕SMc1 310.10 2.40 0.8% -16.3%

CBOT豆油BOc1 51.78 -0.06 -0.1% -10.3%

CBOT小麦Wc2 651.25 6.50 1.0% -18.0%

CBOT稻米RRc1 1375.00 -5.00 -0.4% -1.8%

欧盟小麦BL2X1 200.75 3.75 1.9% -20.5%

美国原油期货CLc1 99.53 -1.81 -1.8% 8.9%

道琼工业指数.DJI 12,175 -117 -1.0% 5.2%

现货金XAU= 1556.40 -35.89 -2.3% 9.6%

欧元/美元EUR= 1.2940 -0.0127 -1.0% -3.0%

美元指数.DXY 80.4840 0.6870 0.9% 1.8%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1738 -49 -2.7% -2.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)