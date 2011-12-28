〔纽约期市〕ICE期棉收在三周高位,受逢低买盘和种植面积减少预期提振

路透纽约12月28日电---棉花期货周三收於三周高位,分析师称,因投资者逢低吸纳,而且人们预计期棉价格下跌将令美国和其他国家2012年棉花种植面积减少.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2上涨2.77美分,或3.15%,结算价报每磅90.68美分,交投区间为87.75-91.91美分.

根据汤森路透的数据,这是棉花期货近月合约自12月8日以来的最高结算价.

自3月初创下每磅逾2.20美元的纪录高位以来,棉花需求即告收缩,价格也跌去逾一半.

期棉可能成为2011年表现最差的大宗商品.而2010年,期棉则累计上涨逾90%,成为表现第二好的大宗商品.

汤森路透初步数据显示,周三成交量近25,000口,较30日平均水准高近60%.

"每个人都完全看空,市场超卖,"大宗商品经纪公司Penson Futures的资深棉花分析师Sharon Johnson称.

她补充道,棉市还受到支撑,因预计2012年美国和中国等北半球国家的棉花种植面积将减少.

交易商称,部分投资者可能买入期棉,因预计投资基金下月重新配置资产时将加码期棉仓位.

分析师称,期棉面临的压力来自於全球经济,以及经济低迷可能再次对棉花需求产生不利影响的担忧.

根据ICE数据,美国期棉周二总成交量为3,367口,略高於上周五的2,975口,後者是2008年末迄今的最低水平.

交易所数据显示,周二棉花市场的未平仓合约为151,308口,上周五为151,176口.(完)