〔纽约期市〕ICE原糖期货涨势停滞,罗布斯塔咖啡从两个月低位反弹

路透纽约/伦敦12月28日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周三回落,投资者在价格触及三周高位後锁定获利,伦敦罗布斯塔咖啡期价从两个月低位反弹,软商品市场在新年假期前表现不一.

Sucden Financial的Nick Penney表示,"我们预期现在到新年假期期间交投清淡,但鉴於流动性低迷,市场波动性可能加剧,因在这样的情况下,规模较大的市场参与方可以'左右'市场."

原糖稍早受跟进买盘推动升至三周高位,但买盘随後枯竭,因美元走强,且买入步伐温和促使许多投机客卖出.

根据汤森路透数据,美国软商品市场成交量有所增加,较30日均值低5%-约50%.周二为较30日均值低70-83%.

ICE-3月原糖期货SBH2小跌0.48美分,报每磅23.13美分,盘中触及24美分的三周高位.伦敦3月白糖期货LSUH2挫12.10美元,或约2%,收报每吨599.10美元.

原糖自年内稍早触及30年最高约36美分以来大幅走低,可能成为2011年表现第五差的商品.

阿拉比卡咖啡期货跳升至三周高位,受助于指标3月合约触及2.255美元后基金空头回补.

纽约5月阿拉比卡咖啡期货KCH收高3.90美分,或1.75%,报每磅2.2675美元.伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2跌至两个月低位,以及每吨1,792美元的次月合约低位,受累于最大生产国越南对冲操作.该合约收跌13美元,报每吨1,838美元.

可可期货走低,美国可可期货在清淡交投中重挫约4%,因英镑兑美元大幅走低而承压.纽约3月可可期货CCH2急跌83美元,或近4%,报每吨2,133美元.伦敦3月可可期货LCCH2收跌17美分,报每吨1,390美元.(完)