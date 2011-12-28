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市场报道 | 2011年 12月 29日 星期四 04:38 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加169.5亿美元--iMoneyNet

路透纽约12月28日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至12月27日的最近一周美国货币市场基金资产增加169.5亿美元,至2.671万亿(兆)美元.

报告指,最新一周,应税货币市场基金资产增加174.6亿美元,至2.381万亿美元.免税货币市场基金资产减少5,119亿美元,至2,899.1亿美元.

报告指出,应税货币市场资金收益率持稳在0.02%.(完)

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--编译 许娜;审校 母红

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