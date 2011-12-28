〔美国债市〕公债价格上涨,欧债危机担忧再起促使投资者选择安全资产

* 30年期公债领涨;股市和欧元均下跌

* 10年期公债收益率在过去逾六周内跌幅最深

* 市场成交量在假日季期间仍清淡

路透纽约12月28日电---美国公债价格周三上扬,此前有关欧洲债务危机的担忧再起打压股市和欧元,提振了美国公债的避险价值.

分析师称美债价格走势因成交量稀少而放大,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)标售较短期公债.周三上午美联储启动标售时,公债加速上涨.欧元则跌破1.30美元.

"今天上午美联储标售公债吸引巨大需求,要比平常高出很多."4Cast利率策略师Gennadiy Goldberg表示."这表明,很多人想在年底前将资金转移到安全资产当中."

美联储售出86.3亿美元的中期公债,到期日在2014年5月到11月间.标售总规模为908.12亿美元.

公债涨势带动10年期和30年期债收益率分别回到2%和3%的关键心理位下方.

"公债再度因欧洲债务问题引发的投资者转投安全资产而受益.此外市场静淡,不需要很大动作就能推动市场."The Williams Capital Group固定受益销售和交易部主管David Coard称.

投资者周四将关注意大利公债标售,其中年期最长债券为10年期.若要使该国10年期公债收益率守在关键的7%水准下方,需要有来自海外投资者的强劲需求.7%的收益率被视为不可维系水准.

周三稍晚,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB接近7.05%.

指标10年期公债价格US10YT=RR周三上涨25/32,收益率报1.92%,低於周二尾盘的2.01%.自11月9日以来,10年期美债收益率跌幅最大,有可能录得2008年迄今最高按年跌幅.

30年期公债价格US30YT=RR涨2-14/32,收益率报2.91%,低於周二尾盘的3.03%.

"交投在很大程度上受技术性因素主导,"瑞银证券(UBS Securities)利率策略师Chris Ahrens称,"收益率突破12月20日以来形成的上升趋势线.(10年期公债收益率)低点在1.79%,随後是2.06%.目前,收益率升势已回撤了38%."

"每当欧元走弱,就会有10年期公债买盘出现.这可能是自动交易."Ahrens称.

一级交易商表示,市场非常清淡,较小规模的买盘就会给价格走势带来较大影响.

巴克莱资本美国公债交易部主管Adam Brown称,交投"极度淡静",但专门从事美联储日内标售公债年期范围内债券的交易商可能进入市场,尽管这可能只是他们本周其唯一一次入市.

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两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (+02/32) 0.271

五年期公债US5YT=RR 99-26/32 (+08/32) 0.912

10年期公债US10YT=RR 100-23/32 (+23/32) 1.921

30年期公债US30YT=RR 104-02/32 (+2-06/32) 2.920 (完)

--编译 洪曦;审校 母红

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