〔金属期市〕期铜下滑,因担忧欧元区债务危机和中国经济放缓

* Freeport印尼铜矿工会工人再度停工

* 美国10月住房价格下滑

* 欧元兑美元下跌,金属承压

路透伦敦12月28日电---期铜周三在清淡交投中下滑,因意大利标售公债前有关欧元区债务危机的忧虑再起,同时市场亦担心最大的金属消费国中国经济放缓,令需求增长前景蒙上阴霾.

一份报告显示美国10月房价下滑,市场人气因此受到打击,不过就业市场状况改善,提振了美国12月消费者信心升至八个月高位.

"房地产业仍然是表现最弱的一环,但是这一季度美国经济已展示出较预期更好的恢复能力."T-Commodity的Gianclaudio Torlizzi表示.

"意大利公债标售前,市场又开始担心欧元区债务危机,且投资人担心中国政府可能无法管控经济放缓的问题,这些忧虑使市场惴惴不安."

伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3下挫2.42%,收报每吨7,465美元,上周五收盘价为7,650美元.稍早时铜价曾触及每吨7,437美元的盘中低位,为近一周来最低水准.

交投最为活跃的纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2收低1.3%,或4.35美分,报每磅3.3655美元.

今年迄今铜价格下挫了逾20%,为2008年迄今首度按年下跌.当时金融危机令多数风险较高的资产受挫.

伦敦金属交易所周一及周二因假期休市.

美元指数.DXY在清淡交投中上涨,给金属系带来压力.

有消息称Freeport McMoran Copper & Gold(FCX.N)旗下印尼铜矿的工会工人再度停工.此前该矿连续三个月罢工未对价格产生太大影响,因投资者仍关注经济数据.

**中国因素**

中国经济放缓程度存在不确定性,沪指一度跌至33个月低位.

中国铜消费占到全球供给量的约40%.若该国工业活动放缓,将对基本金属价格产生巨大影响.

"今年前九个月的多数基本金属消费还都是可以的.不过...大部分与订单、货运和现货溢价相关的信息均表明,(消费)在下降."法国兴业银行在一份研究报告中称.

欧元区债务危机忧虑再起,也损及金融市场.

尽管周三意大利公债标售结果显示,其短期债务借贷成本减半,但分析师仍警告称,市场的紧张情绪可能会轻易引燃,并指出周四意大利将标售85亿欧元较长期公债,届时将再度测试人气.

伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡阻止石油运输,消息支持原油价格上涨,但令全球股市承压,投资者风险胃纳亦受到打压.

期铝CMAL3收报1,999美元,上日报2,016美元.

期锡CMSN3收报18,600美元,上日报19,295美元.期锌CMZN3收报1,810.50美元,上周五报1,855美元.

期铅CMPB3收在1,960美元,上日报2,020美元.期镍CMNI3收盘时未成交,买方出价报17,900美元,上周五收在18,505美元.

以下为1714GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 339.40 -1.10 -0.32 444.70 -23.68

LME期铝 1993.00 -23.00 -1.14 2470.00 -19.31

LME期铜 7485.25 -164.75 -2.15 9600.00 -22.03

LME期铅 1964.25 -55.75 -2.76 2550.00 -22.97

LME期镍 18221.00 -284.00 -1.53 24750.00 -26.38

LME期锡 18970.00 -230.00 -1.20 26900.00 -29.48

LME期锌 1827.00 -28.00 -1.51 2454.00 -25.55

上海期铝 15915.00 45.00 +0.28 16840.00 -5.49

上海期铜 55170.00 120.00 +0.22 71850.00 -23.22

上海期锌 14755.00 45.00 +0.31 19475.00 -24.24

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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