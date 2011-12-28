〔美国股市〕ADR收低,因近期升势消退

路透纽约12月28日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下跌,因上周大涨,且投资人将关注点转向预期中的明年开局走势不稳.

外国企业股票表现不及美国企业股票变成今年熟识的模式,特别是股市在8月出现恐慌性大跌以後.

担忧欧洲经济衰退和亚洲经济增长放缓限制了股市的投资选择,驱使投资者转向美国大型防御类股.

标普500指数和纽约梅隆银行ADR指数的相对表现触及2003年以来首见的水准,因投资人认为美国是相对安全的投资.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌1.67%,而标普500指数收跌1.25%.

圣诞节和新年期间,交投清淡,这一因素放大市场的波动幅度.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS下滑1.45%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR回落1.62%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下滑2.46%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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