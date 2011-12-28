〔全球金市〕金价下跌2%至三个月低位,受美元上扬拖累

* 美元兑欧元上扬给金价和股市带来压力

* 金价或将进一步下挫,此前出现技术性抛售

* 市场关注:周四公布的美国初请失业金数据

路透纽约12月28日电---金价周三下跌2%至三个月低位,因欧债忧虑增强提振美元兑欧元走高,同时美国股市和大宗商品下跌促使金市出现技术性抛售.

金价连续第三天下挫,可能将创三年来最低的单年涨幅.

金价跌势加剧,因美国股市下跌,其中标准普尔500指数抹去全年涨幅.与此同时,欧元兑美元在意大利进行重要的公债标售前触及11个月低位.假日交易清淡,也夸大了市场波动性.

银价跌逾5%,引领工业商品跌势.在过去五个交易日下跌3美元后,银价今年可能收跌11%,结束此前一连两年的大幅涨势.

分析师称,看空的双顶技术形态,以及金价收於7月以来低位都可能令更多的金市投资者准备撤离市场.

"你看到如此多的投资者因避险而买入黄金但现在失策,这是为何金价进一步下挫的原因,或许是因为美元走强,"Merlin Securities的首席市场策略师Rick Bensignor称.

"美元成为避险资产,而不是黄金,"Bensignor称.

1948GMT,现货金XAU=下跌2.4%,至1,554.64美元,稍早曾触及每盎司1,553.89美元低位,为9月26日以来最低.

美国2月期金GCG2结算价跌31.40美元,报1,564.10美元,成交量较昨日多超过一倍.

现货银XAG=跌5.7%,报每盎司27.03美元.

Bensignor还称,黄金的技术周图显示,金价正突破位於三年上升趋势线的重要支撑.欲浏览相关图表,请点击:(r.reuters.com/bar75s)

其它贵金属方面,现货铂金XPT=跌3.2%,报1,381.74美元.钯金XPD=跌2.9%,报每盎司639.47美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX2月黄金期货 1564.10 -31.40 -2.0 1555.90 1595.00 97,584

COMEX3月白银期货 27.234 -1.506 -5.2 27.030 28.790 28,558

COMEX1月铂金期货 1387.70 -46.20 -3.2 1384.80 1436.20 6,449

COMEX3月钯金期货 647.15 -19.45 -2.9 637.00 666.70 2,168

现货金 XAU= 1554.64 -37.65 -2.4 1555.15 1592.95

现货银 XAG= 27.030 -1.630 -5.7 27.060 28.780

现货铂金 XPT= 1381.74 -46.09 -3.2 1387.75 1432.50

现货钯金 XPD= 639.47 -19.02 -2.9 639.75 664.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=