〔纽约汇市〕欧元兑美元迫近一年低位,兑日圆触及10年低点

* 欧元/美元触及1月来最低

* 意大利短期公债标售成绩提供支持,周四该国公债标售将面临更大考验

* 欧元/日圆在交投清淡中触及10年低点

* 美国财政部报告抨击日本干预汇市

路透纽约12月28日电---欧元兑美元周三迫近一年低位,兑日圆触及10年低点.数据显示欧元区银行仍然保留现金,引发投资者担心流动性紧绌加剧.稍後意大利将进行重要的公债标售.

年底交投清淡,但交易商表示,欧洲央行数据显示欧元区银行在欧洲央行存放创纪录的4,520亿欧元(合5,851.8亿美元)存款,消息令投资人感到意外.

欧洲央行向银行业者提供接近5,000亿欧元的三年期低成本贷款,而几天后却出现银行囤积现金的迹象.欧洲央行的低成本贷款是为了鼓励银行放贷,及缓和肆虐两年的欧元区主权债务危机造成的资金紧张状况.

"如果欧系银行仍然如此担忧,这不是一个好迹象,"Western Union Business Solutions的高级市场策略师Karl Schamotta说.

银行通常只将过多的现金存放在欧洲央行的低利率存款帐户,通常有回报损失.Schamotta说,银行得到欧洲央行提供的廉价贷款後仍然这样做,此举令人担忧.

"这凸显了流动性紧缩正在加剧的可能性,且将持续至新年,"他说,"这可能暗示欧元区经济增长可能迎来一个长期放缓阶段."

欧元兑美元EUR=低见1.2910美元,此为1月10日来最低,之後回升至1.2934美元,较周二纽约尾盘下跌约1%.交易商说,欧元兑美元跌至1.30美元以下触动自动卖单,加速了欧元跌势.

欧元兑日圆EURJPY=触及100.70日圆,此为2001年6月来最低位.投资者在市况不稳时通常涌向美元和日圆避险.美元兑日圆JPY=升0.1%,至77.90日圆.