〔纽约汇市〕欧元兑美元迫近一年低位,兑日圆触及10年低点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧元/美元触及1月来最低
* 意大利短期公债标售成绩提供支持,周四该国公债标售将面临更大考验
* 欧元/日圆在交投清淡中触及10年低点
* 美国财政部报告抨击日本干预汇市
路透纽约12月28日电---欧元兑美元周三迫近一年低位,兑日圆触及10年低点.数据显示欧元区银行仍然保留现金,引发投资者担心流动性紧绌加剧.稍後意大利将进行重要的公债标售.
年底交投清淡,但交易商表示,欧洲央行数据显示欧元区银行在欧洲央行存放创纪录的4,520亿欧元(合5,851.8亿美元)存款,消息令投资人感到意外.
欧洲央行向银行业者提供接近5,000亿欧元的三年期低成本贷款,而几天后却出现银行囤积现金的迹象.欧洲央行的低成本贷款是为了鼓励银行放贷,及缓和肆虐两年的欧元区主权债务危机造成的资金紧张状况.
"如果欧系银行仍然如此担忧,这不是一个好迹象,"Western Union Business Solutions的高级市场策略师Karl Schamotta说.
银行通常只将过多的现金存放在欧洲央行的低利率存款帐户,通常有回报损失.Schamotta说,银行得到欧洲央行提供的廉价贷款後仍然这样做,此举令人担忧.
"这凸显了流动性紧缩正在加剧的可能性,且将持续至新年,"他说,"这可能暗示欧元区经济增长可能迎来一个长期放缓阶段."
欧元兑美元EUR=低见1.2910美元,此为1月10日来最低,之後回升至1.2934美元,较周二纽约尾盘下跌约1%.交易商说,欧元兑美元跌至1.30美元以下触动自动卖单,加速了欧元跌势.
欧元兑日圆EURJPY=触及100.70日圆,此为2001年6月来最低位.投资者在市况不稳时通常涌向美元和日圆避险.美元兑日圆JPY=升0.1%,至77.90日圆.
避险需求也提振美元兑瑞郎CHF=升0.9%,至0.9424瑞郎,而英镑兑美元GBP=D4下滑1.4%,至1.5451美元.美国10年公债收益率(殖利率)回落至2%关口以下,此为需求强劲的迹象.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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