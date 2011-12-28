〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第八天上涨,因投资者空头回补

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月28日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三连续第八天上涨,并触及七周新高,交易商称此前投资者回补空仓.
此次空仓回补由本轮上涨带动,期间价格升幅达到12.3%.
尽管外围市场偏空,且全球库存充裕打压了美国小麦出口,但小麦期货仍上扬.
堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦亦上涨,但明尼阿波里斯谷物交易所(MGEX)春麦期货多数下跌,因价格接近周二触及的一个月高位每蒲式耳8.73-1/2美元时,遇到阻力.
欧洲交易商称,阿尔及利亚在一5万吨的标购中购入25-30吨可选产地制粉小麦.
摩洛哥延长暂停对软质小麦和硬粒小麦课征进口税直至明年2月底,因库存持续减少.
CBOT-3月软红冬麦WH2收涨6-1/2美分,报每蒲式耳6.51-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为53,289口.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选