〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第八天上涨,因投资者空头回补

路透12月28日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三连续第八天上涨,并触及七周新高,交易商称此前投资者回补空仓.

此次空仓回补由本轮上涨带动,期间价格升幅达到12.3%.

尽管外围市场偏空,且全球库存充裕打压了美国小麦出口,但小麦期货仍上扬.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦亦上涨,但明尼阿波里斯谷物交易所(MGEX)春麦期货多数下跌,因价格接近周二触及的一个月高位每蒲式耳8.73-1/2美元时,遇到阻力.

欧洲交易商称,阿尔及利亚在一5万吨的标购中购入25-30吨可选产地制粉小麦.

摩洛哥延长暂停对软质小麦和硬粒小麦课征进口税直至明年2月底,因库存持续减少.

CBOT-3月软红冬麦WH2收涨6-1/2美分,报每蒲式耳6.51-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为53,289口.(完)