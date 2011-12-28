〔加拿大股市〕收低1.66%,商品价格下跌使矿业和能源类股受创

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多12月28日电---加拿大股市周三收低近200点,创下两周最大跌幅,美元走强及商品价格下跌使矿业和能源类股受创.
此前两天为圣诞节假期.盘中交投清淡,可能放大了大盘指数的跌幅.
欧债危机忧虑加剧以及明年全球经济走势令人担忧,推动美元上涨,打压了石油、黄金、白银及基本金属等美元计价的商品,这转而冲击了加拿大资源相关类股.
材料类股重挫4.2%,跌幅居前,Goldcorp (G.TO)大跌4.7%,报43.56加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低198.26点,或1.66%,报11,728.41点.10大类股中有八类股收低,金融类股下跌0.8%.
上涨股票中,Research In Motion RIM.TO劲扬3.1%,报14.64加元,微幅提振了科技类股,医疗保健类股亦上扬.(完)
--编译 于春红;审校 张涛
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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