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市场报道 | 2011年 12月 29日 星期四 06:32 BJT

〔加拿大股市〕收低1.66%,商品价格下跌使矿业和能源类股受创

路透多伦多12月28日电---加拿大股市周三收低近200点,创下两周最大跌幅,美元走强及商品价格下跌使矿业和能源类股受创.

此前两天为圣诞节假期.盘中交投清淡,可能放大了大盘指数的跌幅.

欧债危机忧虑加剧以及明年全球经济走势令人担忧,推动美元上涨,打压了石油、黄金、白银及基本金属等美元计价的商品,这转而冲击了加拿大资源相关类股.

材料类股重挫4.2%,跌幅居前,Goldcorp (G.TO)大跌4.7%,报43.56加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低198.26点,或1.66%,报11,728.41点.10大类股中有八类股收低,金融类股下跌0.8%.

上涨股票中,Research In Motion RIM.TO劲扬3.1%,报14.64加元,微幅提振了科技类股,医疗保健类股亦上扬.(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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