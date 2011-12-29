〔表格〕美国11月成屋待完成销售指数较上月猛增7.3%,预估为增长2.0%

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透12月29日电---全美不动产协会(NAR)周四公布,美国11月成屋待完成销售指数较上月猛增7.3%,至100.1,预估为增长2.0%.
美国11月成屋待完成销售同比大幅增长5.9%.
11月 10月 前值 10年11月
指数 100.1 93.3 93.3 94.5
11月 10月 前值 11年11月/10年11月
变动(%) 7.3 10.4 10.4 5.9
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--编译 利棣儿;审校 母红
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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