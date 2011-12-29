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货币新闻 | 2011年 12月 29日 星期四 23:09 BJT

〔表格〕美国11月成屋待完成销售指数较上月猛增7.3%,预估为增长2.0%

路透12月29日电---全美不动产协会(NAR)周四公布,美国11月成屋待完成销售指数较上月猛增7.3%,至100.1,预估为增长2.0%.

美国11月成屋待完成销售同比大幅增长5.9%.

11月 10月 前值 10年11月

指数 100.1 93.3 93.3 94.5

11月 10月 前值 11年11月/10年11月

变动(%) 7.3 10.4 10.4 5.9

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--编译 利棣儿;审校 母红

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