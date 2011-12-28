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市场报道 | 2011年 12月 29日 星期四 07:33 BJT

〔加拿大汇市〕加元跟随欧元及北美股市下滑,交易量稀薄

路透多伦多12月28日电---加元兑美元周三收低,因投资者青睐美元,但因假期因素本周交易稀薄.

欧元兑美元跌至近一年低位,而美国股市跌逾1%,因市场忧虑明年初期经济形势.

风险厌恶情绪导致加拿大元走势不稳,开盘走强但很快与欧元及北美股市一道下滑,因投资者涌向安全的美元.

"我们反弹得很快,一旦回到1.0180加元水位,一切都是徒劳,看到市场还是争夺美元,"Scotia Capital外汇主管Steve Butler称.

加元/美元CAD=D4在北美交易时段收报1.0242加元或0.9764美元,周五收盘报1.0208加元或0.9796美元.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张涛

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