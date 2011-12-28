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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 07:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月28日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 53.09 -1.59 -2.91 2765295

搜狐 (SOHU.O) 48.98 -1.54 -3.05 765870

网易 (NTES.O) 44.18 -0.63 -1.41 353898

百度 (BIDU.O) 116.50 +0.25 +0.22 3746138

亚信科技 ASIA.O 7.75 +0.06 +0.78 459210

侨兴环球电话 XING.O 0.64 -0.01 -0.78 247086

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.92 -0.10 -0.77 1095431

联电 (UMC.N) 2.11 +0.01 +0.48 442139

日月光 (ASX.N) 4.32 -0.07 -1.59 291516

矽品精密 (SPIL.O) 4.26 -0.12 -2.74 3662746

和信超媒体 (GIGM.O) 0.86 -0.06 -6.52 801348

友达 (AUO.N) 4.33 -0.13 -2.91 276435

中华电信 (CHT.N) 32.96 -0.51 -1.52 31134

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.71 -0.47 -1.17 789111

香港

中国移动 (CHL.N) 47.61 -0.16 -0.33 153003

中国联通 (CHU.N) 21.02 -0.23 -1.08 128755

中国电信 (CHA.N) 56.46 -1.39 -2.40 37912

中芯国际 (SMI.N) 2.29 -0.01 -0.43 24130

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.21 -0.08 -2.43 19447

(完)

--整理 张荻

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