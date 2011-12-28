《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 53.09 -1.59 -2.91 2765295
搜狐 (SOHU.O) 48.98 -1.54 -3.05 765870
网易 (NTES.O) 44.18 -0.63 -1.41 353898
百度 (BIDU.O) 116.50 +0.25 +0.22 3746138
亚信科技 ASIA.O 7.75 +0.06 +0.78 459210
侨兴环球电话 XING.O 0.64 -0.01 -0.78 247086
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.92 -0.10 -0.77 1095431
联电 (UMC.N) 2.11 +0.01 +0.48 442139
日月光 (ASX.N) 4.32 -0.07 -1.59 291516
矽品精密 (SPIL.O) 4.26 -0.12 -2.74 3662746
和信超媒体 (GIGM.O) 0.86 -0.06 -6.52 801348
友达 (AUO.N) 4.33 -0.13 -2.91 276435
中华电信 (CHT.N) 32.96 -0.51 -1.52 31134
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.71 -0.47 -1.17 789111
香港
中国移动 (CHL.N) 47.61 -0.16 -0.33 153003
中国联通 (CHU.N) 21.02 -0.23 -1.08 128755
中国电信 (CHA.N) 56.46 -1.39 -2.40 37912
中芯国际 (SMI.N) 2.29 -0.01 -0.43 24130
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.21 -0.08 -2.43 19447
(完)
--整理 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。