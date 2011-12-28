〔欧洲金融〕IMF称是否恢复与匈牙利的援助谈判取决於该国政府

路透布达佩斯12月28日电---国际货币基金组织(IMF)周三表示,尚未决定是否继续与匈牙利政府进行有关金融援助的正式磋商,匈牙利政府如果希望有关援助计划的谈判取得进展,应该解决关键的政策问题.

IMF派驻匈牙利的首席专员Christoph Rosenberg称,IMF已告知匈牙利政府,鉴於该国容易受到冲击,因此按季度审查备用贷款安排(SBA),将是支持政府应对经济挑战的最佳方式.他是在回答路透有关与匈牙利是否在1月恢复谈判的问题时作出如上表述的.

"由於匈牙利并未面临紧迫的融资需求,这样的安排可视作防备万一.如果匈牙利政府不能表现出推进SBA的意愿,计划的先期工作就无法继续进行."Rosenberg说.

"因此,是否以及何时展开正式谈判,讨论着手IMF的救援计划,这些问题尚未有决定."他在用电子邮件回覆路透的问题时说.

Rosenberg还表示,匈牙利政府提出的新立法亦令人担忧.此事导致本月稍早的谈判中断.

"如果政府有意推进援助项目的讨论,就应该表明解决政策问题的诚意,政策问题关乎宏观经济稳定.这包括把有关央行立法和金融稳定法案的非公开磋商纳入谈判的内容."他说.(完)