联合国降半旗为金正日致哀

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国12月28日电---已故朝鲜领导人金正日遗体告别仪式周三在平壤举行，联合国各地办公室降半旗致哀。联合国称此举是惯例，但遭到部分人权活动人士反对。

纽约联合国总部门前降半旗，发言人德尔布伊（Eduardo del Buey）表示，朝鲜驻联合国大使确实提出请求，但遇会员国国家首脑逝世，联合国降半旗致哀是惯例。

不过位於日内瓦的“联合国监督组织”（UN Watch）称，联合国向金正日致哀，所传递出的人权信息面临变模糊的重大风险。

该组织执行理事纽尔（Hillel Neuer）发表声明称：“今天应是联合国与受害者显示团结的时刻，而不是团结行凶者，朝鲜人民被金正日无情的政策摧残，忍受着饥饿、折磨和压迫。”

上周四，联合国大会同意朝鲜请求，为金正日去世默哀，但西方代表对此表示抵制。

朝鲜驻联合国大使还向联合国安理会提出类似请求，但西方外交人士称，该请求遭到拒绝。一名外交人士称：“我们认为，这不太合适。”（完）