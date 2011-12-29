联合国降半旗为金正日致哀

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国12月28日电---已故朝鲜领导人金正日遗体告别仪式周三在平壤举行，联合国各地办公室降半旗致哀。联合国称此举是惯例，但遭到部分人权活动人士反对。
纽约联合国总部门前降半旗，发言人德尔布伊（Eduardo del Buey）表示，朝鲜驻联合国大使确实提出请求，但遇会员国国家首脑逝世，联合国降半旗致哀是惯例。
不过位於日内瓦的“联合国监督组织”（UN Watch）称，联合国向金正日致哀，所传递出的人权信息面临变模糊的重大风险。
该组织执行理事纽尔（Hillel Neuer）发表声明称：“今天应是联合国与受害者显示团结的时刻，而不是团结行凶者，朝鲜人民被金正日无情的政策摧残，忍受着饥饿、折磨和压迫。”
上周四，联合国大会同意朝鲜请求，为金正日去世默哀，但西方代表对此表示抵制。
朝鲜驻联合国大使还向联合国安理会提出类似请求，但西方外交人士称，该请求遭到拒绝。一名外交人士称：“我们认为，这不太合适。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。