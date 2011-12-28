〔东京汇市〕欧元兑美元大幅下挫,走势因年底流动性不佳而被放大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元技术面疲弱,在此前海外市场下挫
* 欧元兑美元的下一目标位在2011年低点1.2860/70附近
* 意大利85亿欧元公债标售备受关注
路透悉尼12月29日电---欧元周四在亚洲市场大跌,此前海外市场在触发止损单後一度骤降,跌势因年底流动性不佳而被放大.
欧元兑美元EUR=下降近1%至一年低点1.2910,随後扳回一些跌幅,最新报1.2936.交易商表示,在欧元兑美元突破1.3050左右从12月14日拉出的趋势线支撑位後,跌势加速.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。