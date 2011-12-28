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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 07:19 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元大幅下挫,走势因年底流动性不佳而被放大

* 欧元技术面疲弱,在此前海外市场下挫

* 欧元兑美元的下一目标位在2011年低点1.2860/70附近

* 意大利85亿欧元公债标售备受关注

路透悉尼12月29日电---欧元周四在亚洲市场大跌,此前海外市场在触发止损单後一度骤降,跌势因年底流动性不佳而被放大.

欧元兑美元EUR=下降近1%至一年低点1.2910,随後扳回一些跌幅,最新报1.2936.交易商表示,在欧元兑美元突破1.3050左右从12月14日拉出的趋势线支撑位後,跌势加速.

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