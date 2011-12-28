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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 07:22 BJT

****日韩经济指标预测--12月29日-1月5日****

路透12月29日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-------------------------------12月26日当周----------------------------------

12月29日(四)

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.1%

(较上年同期) +4.0% +4.2%

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.1

12月30日(五)

暂无重要经济数据公布

--------------------------------1月2日当周-----------------------------------

1月1日(日)

0000 韩国贸易收支(亿美元) 12月初值 -- 顺差35

出口(较上年同期) +7.9% +12.7%

进口(较上年同期) +9.8% +11.1%

1月2日(一)

0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 12月 -- 47.12

1月3日(二)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- --

外资投资日股(亿日圆) -- --

1月4日(三)

暂无重要经济数据公布

1月5日(四)

暂无重要经济数据公布 (完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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