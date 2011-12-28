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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 07:31 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因美元走强且市场担忧经济成长

* 上周美国原油库存增加--API

* 美元走强,欧元下降,受欧元区相关忧虑影响

* 1600GMT将出炉EIA石油数据

路透纽约12月28日电---美国原油期货周三下降近2%,因美元走强,且欧元区相关忧虑加剧,引发大宗商品市场和股市全线下挫.

欧元兑美元迫近一年低位,此前数据显示欧元区银行仍在囤积现金而非放贷.在意大利进行重要的公债标售前市场焦虑不安,愈发担心经济成长和石油需求.[FRX/CN]

美国股市下跌逾1%,此前经历一波年底前的涨势.标普500指数回吐年内涨幅,因市场再度忧虑欧元区状况,并担心2012年开局艰难.[.NCN]

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