〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因美元走强且市场担忧经济成长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 上周美国原油库存增加--API
* 美元走强,欧元下降,受欧元区相关忧虑影响
* 1600GMT将出炉EIA石油数据
路透纽约12月28日电---美国原油期货周三下降近2%,因美元走强,且欧元区相关忧虑加剧,引发大宗商品市场和股市全线下挫.
欧元兑美元迫近一年低位,此前数据显示欧元区银行仍在囤积现金而非放贷.在意大利进行重要的公债标售前市场焦虑不安,愈发担心经济成长和石油需求.[FRX/CN]
美国股市下跌逾1%,此前经历一波年底前的涨势.标普500指数回吐年内涨幅,因市场再度忧虑欧元区状况,并担心2012年开局艰难.[.NCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。