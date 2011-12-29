普京称准备与俄罗斯反对派对话

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月28日电---俄罗斯总理普京对示威者的态度缓和，周三表示准备好与俄罗斯反对派对话，但苦於不知与谁对话。

数以万计的示威者周六聚集在莫斯科市中心，抗议让普京所在的统一俄罗斯党获得多数席位的杜马选举结果。国际观察人士称，杜马选举存在舞弊行为。

示威者要求重新进行杜马选举，撤去普京幕僚、俄罗斯中央选举委员会主席丘罗夫（Vladimir Churov）的职务。

为了平息抗议运动，克里姆林宫已经进行了一系列政治改革，但表示不会重新进行选举。

普京起先对示威者不屑一顾，认为这是一些人和机构拿人钱财代表外部敌人试图破坏俄罗斯的稳定，但後来他的态度逐渐转变，承认示威者“也应该受到尊重”。

“应该进行对话了。但以什麽形式进行？我会考虑此事，”普京在元旦假期前参观政府媒体中心慰问记者时说。

“他们（示威者）应该形成一些共享平台……我们将与谁对话？”他补充说，知名反腐博主纳瓦尔尼（Alexei Navalny）是领导者之一，但还有其他人。

普京已经与前财长库德林（Alexei Kudrin）举行了两次会谈。库德林在部分反对派活动分子眼中，是普京幕僚圈内最能接受的对话面孔。（完）