〔货币市场〕美国标售四周期国库券得标利率为零,年底前买需强劲

路透纽约12月28日电---美国财政部周三标售300亿美元四周期国库券,得标利率为0.000%,表明该种风险最低的短期券需求强劲,因投资者年底前平衡其投资组合.

周三的标债是数周来连续第四次得标利率为零.零利率意味着投资者将不会获得利息,放弃任何回报仅仅为了以最安全的投资形式持有现金.

回购融资成本上升"表明年底对短期安全资产的需求已开始涌现",IFR Markets分析师Roseanne Briggen说.

美国短期债买需维持强劲,然而指标欧洲银行间拆款利率周三连续第五个交易日下滑,因银行业者从欧洲央行首度进行的三年期贷款操作中取得近5,000亿欧元的资金,资金供应过剩压低利率.

虽然流动性充裕,但银行业者似乎仍然满腹怀疑,宁愿将钱存入欧洲央行,也不互相拆借.

最新数据显示,银行业在欧洲央行的存款高达4,520亿欧元,创纪录高位.紧急隔夜借款同样维持在逾60亿欧元的高位.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周三从1.396%降至1.387%.

中长期利率亦下滑,6个月EuriborEURIBOR6MD=从1.648%降至1.64%,12个月EuriborEURIBOR1YD=则从1.976%降至1.967%.

一周期EuriborEURIBORSWD=受到超额流动性的影响最大,从0.846%降至0.836%.根据路透计算ECBNOMLIQ=,超额流动性增至4,760亿欧元.

指标三个月欧元LiborEUR3MFSR=从1.33286%下滑至1.32429%,三个月美元LiborUSD3MFSR=攀升至0.57925%,反映出欧洲银行业者仍难以从市场上取得美元融资.(完)