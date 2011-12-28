〔货币市场〕美国标售四周期国库券得标利率为零,年底前买需强劲

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约12月28日电---美国财政部周三标售300亿美元四周期国库券,得标利率为0.000%,表明该种风险最低的短期券需求强劲,因投资者年底前平衡其投资组合.
周三的标债是数周来连续第四次得标利率为零.零利率意味着投资者将不会获得利息,放弃任何回报仅仅为了以最安全的投资形式持有现金.
回购融资成本上升"表明年底对短期安全资产的需求已开始涌现",IFR Markets分析师Roseanne Briggen说.
美国短期债买需维持强劲,然而指标欧洲银行间拆款利率周三连续第五个交易日下滑,因银行业者从欧洲央行首度进行的三年期贷款操作中取得近5,000亿欧元的资金,资金供应过剩压低利率.
虽然流动性充裕,但银行业者似乎仍然满腹怀疑,宁愿将钱存入欧洲央行,也不互相拆借.
最新数据显示,银行业在欧洲央行的存款高达4,520亿欧元,创纪录高位.紧急隔夜借款同样维持在逾60亿欧元的高位.
三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周三从1.396%降至1.387%.
中长期利率亦下滑,6个月EuriborEURIBOR6MD=从1.648%降至1.64%,12个月EuriborEURIBOR1YD=则从1.976%降至1.967%.
一周期EuriborEURIBORSWD=受到超额流动性的影响最大,从0.846%降至0.836%.根据路透计算ECBNOMLIQ=,超额流动性增至4,760亿欧元.
指标三个月欧元LiborEUR3MFSR=从1.33286%下滑至1.32429%,三个月美元LiborUSD3MFSR=攀升至0.57925%,反映出欧洲银行业者仍难以从市场上取得美元融资.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。