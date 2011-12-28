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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 07:37 BJT

〔表格〕韩国11月工业生产较上月下降0.4%,较上年同期增长5.6%

路透首尔12月29日电---韩国政府周四公布数据显示,韩国11月工业生产过去五个月中第四次下降,逊於市场预估,因全球需求丧失动能.[ID:nCN1310910]

韩国国家统计局公布的11月工业生产、服务业产出及消费品销售数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):

11月 *10月

较上年同期 较前月 较上年同期 较前月

工业生产 5.6 -0.4 6.3 -0.6

工厂出货 3.0 ~ 4.3 ~

面向国内 -0.9 ~ 0.5 ~

面向出口 8.0 ~ 9.2 ~

库存 18.4 ~ 14.6 ~

工厂平均设备利用率(%) 79.0 79.7

服务业产出 2.6 -0.5 3.4 0.6

零售销售 0.5 -0.6 2.2 0.6

资本投资总额 -3.7 7.7 -11.4 -11.7

建筑开工总额 -8.6 -9.2 2.7 2.8

^综合领先指标 1.1 0.2 1.0 -0.2

* 修正值

~ 无数据

^ 未经季节调整的变动(完)

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--编译 王兴亚;审校 张涛

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