〔表格〕韩国11月工业生产较上月下降0.4%,较上年同期增长5.6%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月29日电---韩国政府周四公布数据显示,韩国11月工业生产过去五个月中第四次下降,逊於市场预估,因全球需求丧失动能.[ID:nCN1310910]
韩国国家统计局公布的11月工业生产、服务业产出及消费品销售数据如下(单位为百分比,较前月变动比率为经季节调整):
11月 *10月
较上年同期 较前月 较上年同期 较前月
工业生产 5.6 -0.4 6.3 -0.6
工厂出货 3.0 ~ 4.3 ~
面向国内 -0.9 ~ 0.5 ~
面向出口 8.0 ~ 9.2 ~
库存 18.4 ~ 14.6 ~
工厂平均设备利用率(%) 79.0 79.7
服务业产出 2.6 -0.5 3.4 0.6
零售销售 0.5 -0.6 2.2 0.6
资本投资总额 -3.7 7.7 -11.4 -11.7
建筑开工总额 -8.6 -9.2 2.7 2.8
^综合领先指标 1.1 0.2 1.0 -0.2
* 修正值
~ 无数据
^ 未经季节调整的变动(完)
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--编译 王兴亚;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。