美国第五舰队称不允许伊朗封锁霍尔木兹海峡

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰/迪拜12月28日电---伊朗威胁将封锁霍尔木兹海峡，美国第五舰队周三称，不会允许该全球石油要道受任何阻碍。
驻扎巴林的第五舰队在邮件中称：“任何威胁阻碍国际海峡通航自由的人，明显将自身置于国际社会之外；任何阻碍行为都不会得到容忍。”
伊朗周二称，如果西方对伊朗石油出口进行制裁，伊朗将关闭霍尔木兹海峡，阻断石油运输。
伊朗海军司令萨亚里（Habibollah Sayyari）周三对伊朗英文电视台Press TV表示：“封锁霍尔木兹海峡对伊朗武装部队而言易如反掌……或者像伊朗人说得那样，比喝杯水还容易。”
“但现在，我们无需关闭它。”萨亚里目前正率领伊朗海军在该海峡进行为期10天的演习。
分析师称，伊朗或在霍尔木兹海峡造成破坏，但难与美国第五舰队的火力匹敌。
第五舰队发言人回应路透称，舰队“在该地区保持有强力部署，能阻止或打击破坏稳定的行为。但该发言人没有提供更多细节。（完）
--编译：黎黎;发稿：张家伟
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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