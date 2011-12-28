《中国报摘》--中国证券报12月29日

* 头版头条:

--国家发改委主任张平称,今年前三季度内需对经济增长贡献率达到101%,其中最终消费的贡献率由去年同期的32.7%高到47.9%,资本形成由55.5%下降到53.4%.

* 其他:

--据悉,上海证交所发展债券市场的下一个突破口将首选高收益债券.目前,监管部门已着手研究高收益债发行上市事宜,有望在不久的将来推出.

--国家税务总局局长肖捷表示,明年将大力推进重点税源企业税收专业化管理试点,加强国际税收管理体系建设和跨境税源专业化管理;完善对跨地区经营汇总纳税企业所得税征管,加强对高收入者个人所得税征管.

--国土资源部要求,完善城乡建设用地增减挂钩制度政策,规范增减挂钩试点工作,确保增减挂钩的土地出让净收益及时全部返还农村.

--中国社科院发布2011年《上市公司蓝皮书》指出,上市公司整体非财务信息披露水平处於起步阶段,99%的样本企业得分不及格.沪深300指数企业非财务信息披露得分平均为29.8分,整体处於起步阶段.

--上海国际集团旗下以新兴产业为主要投资对象的产业基金--上海瑞力新兴产业本外币平行基金昨日宣告成功募集,首期募集规模相当於70亿元人民币.

--哈药股份(600664.SS)公告称,证监会已核准其向大股东哈药集团发行3.03亿股股份,以收购哈药集团所持生物工程公司标的资产和三精制药(600829.SS)标的资产的相关事宜,同时核准豁免哈药股份要约收购三精制药的义务.

--从消息人士处了解到,国资委向中国南车集团、中国北车集团分别注资20亿元的资金已经划拨到位,这笔资金将用於其旗下上市公司的再融资.

--比亚迪(002594.SZ)(1211.HK)公告称,公司收到证监会批复,核准公司公开发行面值不超过60亿元人民币的公司债券,将采用分期发行方式,首期发行面值不少於总发行面值的50%,自核准发行之日起6个月内完成.

--云煤能源(600792.SS)公布非公开发行预案,拟向包括公司控股股东昆钢控股在内的不超过10名特定投资者发行不超过6,886万股新股,发行底价为13.07元/股,募集资金约9亿元.(完)

--整理 曾菱; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]