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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 07:53 BJT

《中国报摘》--金融时报12月28日

* 头版头条:

--中国国务院副总理回良玉称,明年要持续加大财政用於"三农"支出,持续加大国家固定资产投资对於农业农村投入,持续加大农业科技投入;继续粮食稳定增产行动,加大粮食生产补贴力度.

* 其他:

--国家外管局局长易纲在湖北调研时称,外汇管理要逐步从按交易行为和业务性质监管转为以经济主体为单位进行管理,有效防范跨境资金流动冲击.(完)

--整理 李然; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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