《中国报摘》--金融时报12月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国国务院副总理回良玉称,明年要持续加大财政用於"三农"支出,持续加大国家固定资产投资对於农业农村投入,持续加大农业科技投入;继续粮食稳定增产行动,加大粮食生产补贴力度.
* 其他:
--国家外管局局长易纲在湖北调研时称,外汇管理要逐步从按交易行为和业务性质监管转为以经济主体为单位进行管理,有效防范跨境资金流动冲击.(完)
--整理 李然; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。