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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 08:28 BJT

〔日本个股〕尔必达可能要求延期归还公共资金--报导

路透东京12月29日电---朝日新闻周四报导称,由於欧洲债务危机损及获利,日本芯片(晶片)生产商尔必达6665.T考虑要求延期偿还300亿日圆(3.85亿美元)公共资金.

尔必达是全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)芯片生产商,2009年从国家支持的日本政策投资银行获得300亿日圆注资,成为日本帮助企业抵御全球金融危机项目中首家获得援助的公司.

报导称,这笔资金应该在明年4月以前偿还.

目前未能得到尔必达方面的评论.(完)

--编译 张涛;审校 于春红

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