〔日本个股〕尔必达可能要求延期归还公共资金--报导

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透东京12月29日电---朝日新闻周四报导称,由於欧洲债务危机损及获利,日本芯片(晶片)生产商尔必达6665.T考虑要求延期偿还300亿日圆(3.85亿美元)公共资金.
尔必达是全球第三大动态随机存取记忆体(DRAM)芯片生产商,2009年从国家支持的日本政策投资银行获得300亿日圆注资,成为日本帮助企业抵御全球金融危机项目中首家获得援助的公司.
报导称,这笔资金应该在明年4月以前偿还.
目前未能得到尔必达方面的评论.(完)
--编译 张涛;审校 于春红
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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