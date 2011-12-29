《亚洲金融市场假期一览表》--2011年12月29日-2012年12月31日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
亚洲金融市场假期如下:
2011年
12月30日(周五)--韩国、菲律宾
2012年
1月2日(周一)--香港、日本、马来西亚、泰国、澳洲、新西兰
1月3日(周二)--日本、新西兰
1月9日(周一)--日本
1月19日(周四)--台湾
1月20日(周五)--台湾
1月23日(周一)--中国、香港、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾
1月24日(周二)--中国、香港、马来西亚、韩国、台湾
1月25日(周三)--中国、香港、台湾
1月26日(周四)--台湾、澳洲、印度
2月1日(周三)--马来西亚
2月6日(周一)--马来西亚、新西兰
2月7日(周二)--马来西亚
2月20日(周一)--印度
2月28日(周二)--台湾
3月1日(周四)--韩国
3月7日(周三)--泰国
3月8日(周四)--印度
3月20日(周二)--日本
4月4日(周三)--香港、台湾
4月5日(周四)--中国、印度、菲律宾、台湾
4月6日(周五)--香港、菲律宾、泰国、澳洲、印度、新西兰
4月9日(周一)--香港、菲律宾、澳洲、新西兰
4月13日(周五)--泰国
4月16日(周一)--泰国
4月25日(周三)--澳洲、新西兰
4月30日(周一)--日本
5月1日(周二)--中国、香港、印度、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾、泰国
5月3日(周四)--日本
5月4日(周五)--日本
5月7日(周一)--泰国
5月28日(周一)--韩国
6月4日(周一)--泰国、新西兰
6月6日(周三)--韩国
6月11日(周一)--澳洲
6月12日(周二)--菲律宾
7月2日(周一)--香港
7月16日(周一)--日本
8月2日(周四)--泰国
8月13日(周一)--泰国
8月15日(周三)--韩国、印度
8月20日(周一)--马来西亚、印度
8月21日(周二)--马来西亚、菲律宾
8月27日(周一)--菲律宾
8月31日(周五)--马来西亚
9月17日(周一)--日本、马来西亚
9月19日(周三)--印度
10月1日(周一)--中国、香港、韩国
10月2日(周二)--中国、香港、印度
10月3日(周三)--中国、韩国
10月8日(周一)--日本
10月10日(周三)--台湾
10月22日(周一)--新西兰
10月23日(周二)--香港、泰国
10月24日(周三)--印度
10月26日(周五)--马来西亚
11月1日(周四)--菲律宾
11月2日(周五)--菲律宾
11月13日(周二)--马来西亚、印度
11月14日(周三)--印度
11月15日(周四)--马来西亚
11月23日(周五)--日本
11月28日(周三)--印度
11月30日(周五)--菲律宾
12月5日(周三)--泰国
12月10日(周一)--泰国
12月24日(周一)--日本
12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印度、新西兰
12月26日(周三)--香港、澳洲、新西兰
12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL2/DIARY].参考欧美休假安排原文报导,请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 王兴亚
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。