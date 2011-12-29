《欧美金融市场假期一览表》--2011年12月29日-2012年12月31日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
欧洲和美国金融市场假期如下:
2012年
1月2日(周一)--加拿大、美国、英国、瑞士
1月16日(周一)--美国
2月20日(周一)--加拿大、美国
4月6日(周五)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
4月9日(周一)--法国、德国、意大利、英国、瑞士
5月1日(周二)--法国、德国、意大利、瑞士
5月7日(周一)--英国
5月17日(周四)--瑞士
5月28日(周一)--瑞士
5月21日(周一)--加拿大
5月28日(周一)--美国
6月4日(周一)--英国
6月5日(周二)--英国
7月2日(周一)--加拿大
7月4日(周三)--美国
8月1日(周三)--瑞士
8月6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 王兴亚
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。