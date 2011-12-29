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亚洲 | 2011年 12月 29日 星期四 08:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月29日-1月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月29日(四)

罗马--意大利财政部标售:20-30亿欧元第三批票息6.0%、2014年11月15日到期的三年期BTP固息债券;15-25亿欧元第九批票息5.0%、2022年3月1日到期的10年期BTP固息债券.5-10亿欧元第11批2018年4月15日到期的欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu);10-20亿欧元第15批票息4.75%、2021年9月1日到期的10年期BTP固息债券.认购於1000GMT截止.

12月30日(五)

主要国家暂无发债计划.

1月2日(一)

巴黎--法国财政部标售BTF债券(1350).

1月3日(二)

华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券.

1月4日(三)

伦敦--英国标售票息为1.75%、2017年到期的公债.

法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息2.0%、2022年1月4日到期的10年期联邦公债.

渥太华--加拿大标售98天期、182天期和364天期国库券.

华盛顿--美国财政部标售四周期国库券.

1月5日(四)

巴黎--法国标售长期政府债券(OAT)(0950).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 杜明霞

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