《全球主要国家债券发行预告》--12月29日-1月5日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月29日(四)
罗马--意大利财政部标售:20-30亿欧元第三批票息6.0%、2014年11月15日到期的三年期BTP固息债券;15-25亿欧元第九批票息5.0%、2022年3月1日到期的10年期BTP固息债券.5-10亿欧元第11批2018年4月15日到期的欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu);10-20亿欧元第15批票息4.75%、2021年9月1日到期的10年期BTP固息债券.认购於1000GMT截止.
12月30日(五)
主要国家暂无发债计划.
1月2日(一)
巴黎--法国财政部标售BTF债券(1350).
1月3日(二)
华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券.
1月4日(三)
伦敦--英国标售票息为1.75%、2017年到期的公债.
法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息2.0%、2022年1月4日到期的10年期联邦公债.
渥太华--加拿大标售98天期、182天期和364天期国库券.
华盛顿--美国财政部标售四周期国库券.
1月5日(四)
巴黎--法国标售长期政府债券(OAT)(0950).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 杜明霞
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。