〔中国基金〕上海国际集团组建一只新兴产业基金,首期募集70亿元--报载

路透上海12月29日电---中国上海国际集团旗下以新兴产业为主要投资对象的产业基金--上海瑞力新兴产业平行基金周三正式宣告成功募集,首期募集70亿元人民币.

上海证券报周四报导称,该基金为本外币平行基金,其中人民币基金规模50亿元,美元基金规模超过3亿美元,主要投资人包括国有企业、上市公司、知名民营企业及欧美投资机构.

基金管理人--上海瑞力投资基金管理公司是上海国际集团按照上海市外商投资股权投资企业试点政策发起设立的中外合资基金管理公司,於今年9月成立.不过报导未透露有关管理人及投资人更多细节.

瑞力投资管理公司董事长成保良介绍,上海瑞力新兴产业基金将以投资国家政策重点支持的节能环保、新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七大战略新兴产业为主,消费、医疗健康、服务业等民生相关行业为辅.

他称,瑞力投资将依托上海国际集团的品牌和资源,面向全国积极参与国内新兴产业的投资、重组及上市,整合和调动多方资源,为拟投资企业提供资金支持和提升企业价值.

此前,上海国际集团已发起成立了多只股权投资基金,例如规模逾110亿元的金浦产业投资基金和目标规模50亿元的国和现代服务业股权投资基金.

上海国际集团注册资本为105.6亿元,控股上海国际信托有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海证券、上海国际集团资产管理公司等核心企业,并是浦发银行(600000.SS)、上海农村商业银行、国泰君安证券、大众保险等金融机构第一大股东.(完)